Orgenaral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı!

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, yeni yıl mesajında, "Günümüzde gittikçe karmaşık bir hal alan güvenlik ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak değişmeyen hedeflerimiz: Ülkemize yönelen risk, tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, böylece milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, birliklerimizi azami düzeyde yerli ve millî imkânlardan yararlanarak en modern şekilde teçhiz etmek, Atatürkçü Düşünce Sistemi'ni özümsemiş, disiplinli, istekli ve yetenekli personel yetiştirmek, caydırıcılığı esas alan harbe hazırlık seviyesini, en üst düzeye taşımaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri; diğer güvenlik güçleri ile omuz omuza; yurt içinde ve yurt dışında, kutsal vatan topraklarında, denizlerimizde ve hava sahamızda ülkemizin yüksek menfaatleri için, var gücüyle mücadele etmektedir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları, değerli silah arkadaşlarım, asil türk milletinin sevgi ve güveninden aldığımız güç ile ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını koruma vazifesini, 2017 yılında büyük bir özveri ve kararlılıkla yerine getirmenin haklı gururuyla 2018 yılını, umut ve güvenle karşılamaktayız.Günümüzde gittikçe karmaşık bir hal alan güvenlik ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak değişmeyen hedeflerimiz: Ülkemize yönelen risk, tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, böylece milletimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, birliklerimizi azami düzeyde yerli ve millî imkânlardan yararlanarak en modern şekilde teçhiz etmek, Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş, disiplinli, istekli ve yetenekli personel yetiştirmek, caydırıcılığı esas alan harbe hazırlık seviyesini, en üst düzeye taşımaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri; diğer güvenlik güçleri ile omuz omuza; yurt içinde ve yurt dışında, kutsal vatan topraklarında, denizlerimizde ve hava sahamızda ülkemizin yüksek menfaatleri için, var gücüyle mücadele etmektedir.

SON TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELESİNİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR

Ayrıca sorumlu olduğu bölgesel ve uluslararası görevler ve gerçekleştirdiği insani yardımlarla, bölgemizde ve dünyada barışın tesisi ile idamesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bağrından çıktığı Asil Türk milletinin değerlerine, sıkı sıkıya bağlı olan Türk Silahlı Kuvvetleri; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da vatan, cumhuriyet ve vazife aşkıyla; silah arkadaşlığı duygusu etrafında kenetlenen nitelikli personeliyle, askerlik yeminine bağlı kalarak 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içerisinde, bir tek masum insana ve çevreye zarar vermeden, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

SINIR BOYLARINDA VE SINIR ÖTESİNDE ...