Ören yerleri atlı jandarmaya emanet

Kemer'deki ören yerleri, yerli turistten büyük ilgi görüyor. İlçenin en önemli tarihi alanlarından olan denize kenarındaki Phaselis Antik Kenti, birçok yerli turistin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) 'Destan', 'Fırtına' ve 'Fora' adlı 3 at ile subay ve astsubaydan oluşan imi 2 binici ve at bakıcısı 1 er, Kemer'de göreve başladı. Atlı jandarma timi, özellikle Phaselis gibi doluluk oranı yüksek olan yerlerde denetimler ve kontroller yaptı.