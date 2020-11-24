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Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Ordu’da Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde 20'den fazla Yunan tanrılarından ‘Dionysos’un büst ve maskları bulundu.
Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.