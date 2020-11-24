ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

Ordu’da Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde 20'den fazla Yunan tanrılarından ‘Dionysos’un büst ve maskları bulundu.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı. 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.