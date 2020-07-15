15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8390 0.17
USD 6,8630 -0.02 ALTIN 399,620 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ordu'da silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 17:23

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.


Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
 
Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.
 
Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra  kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Ordu Altınordu kavga
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.