Ordu'da silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle 'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.