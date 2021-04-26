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Opel'den spor elektrikli

26 Nisan 2021 Pazartesi - 16:53 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 16:58

Manta GSe ElektroMOD sportif bir elektrikli otomobil olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.


Opel, üretildiği dönem geleceğe ışık tutan efsane modeli Manta’yı sıfır emisyonlu bir ElektroMOD araç olarak sunmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç teknolojisini yenilikçi öge ve simgelerle gövdesinde buluşturan Opel Manta’da, ilk bakışta klasik neon sarısı gövdeye uygulanan LED teknolojisi dikkat çekiyor. Geometrik düzene sahip farlar, radyatör ızgarası ve “şimşek” logosu, Opel’in en yenilikçi uygulaması olan “Pixel Vizör” ile birlikte aracın önünde konumlanıyor.

 
1970 model Opel Manta A’nın anısına geliştirilen bir model olan Manta GSe ElektroMOD, klasik otomobillerin modern teknolojiyle yeniden yorumlanması olan RestoMod’un en yenilikçi örnekleri arasında yer alıyor. Aracın tanıtımı ve detayları 19 Mayıs 2021'de yapılacak toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

 

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