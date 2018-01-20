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Artık onlar da polis olabilecek

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 6:24 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 6:34

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans mezunlarının da başvurabilmesinin önü açıldı.


"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Giriş  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Buna göre, daha önceden sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim  kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık önlisans  mezunları da başvuruda bulunabilecek.
 
POMEM'lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı, toplam  kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek.
 
Mülakat sınav komisyonu, Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu  Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile  belirlenecek.
 
Mülakat sınav komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün  başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı  ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve  Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşacak.
 
POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için  erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü  olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı  sınav sonuç listesi düzenlenecek.
 
Erkek ve kadın asıl adayların yüzde 30'una tekabül eden sayıda yedek  aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek.
 
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 12. maddesinin üçüncü  fıkrasının (a) bendi de "Bakanlık onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak  olan mülakat sınavı komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya  Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki  emniyet müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis  Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu  kurumlarından Polis Akademisinin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve  psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişi ile Bakanlığın belirleyeceği  bir personelden oluşur." şeklinde değiştirildi.
 

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