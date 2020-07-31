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Online kurbanlık talebi iki kat arttı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 16:00 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 16:00

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat hizmetinin yapıldığı paket hizmetlere yüzde 200'ün üzerinde talep artışı yaşandığını belirterek, "İnternet'in her alanda getirdiği kolaylığı, kurban bayramında da kurban kesme konusuna getirmiş olduğunu gördük." dedi.


  Bu sene Kurban Bayramı koronavirüs sürecindeki yeni normal dönemine  denk gelse de bayram öncesi tüketiciler yine alışverişlerinin çoğunluğunu  internetten yaptı.
 
 Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren ETİD  Başkanı Ekmekçi, özellikle bayram döneminde şirketlerin yaptıkları kampanyalara  dikkati çekerek, Kurban Bayramı öncesi geleneksel olarak alışverişlerdeki genel  büyüme trendinin yıllık yüzde 30 olduğunu anımsattı.
 
Özellikle bu sene bayram öncesi temmuz ayında yapılan alışveriş  kampanyalarının etkisiyle, bu artışın yüzde 50 seviyesine geldiğini bildiren  Ekmekçi, Dernek üyesi platformların art arda yaptıkları kurban bayramına yönelik  seçilmiş ürünlere özel kampanyaların bu artışı tetiklediğini söyledi.
 
Ekmekçi, tüketicilerin bayram alışverişlerinde de çoğunlukla online  alışverişi seçtiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Bayram alışverişinde geçen seneye göre az bir artış ile sepet  ortalaması 320 TL seviyelerine geldi. En çok alınan ürünlere bakarsak, kurbanlık  ürünlerin depolanması, işlenmesi için derin dondurucu, kıyma makinesi, kesme  makinası  ve büyük boy buzdolaplarında talep artışı gözükmekte.
 
Ayrıca sofraların güzelleşmesi için sofra-mutfak gereçleri  kategorilerinde de artış görmekteyiz. Sağlıklı yaşam ürünleri, evde gıda  hazırlama ve işlemeye yönelik ürünler, doğal ürünlere olan talep geçen senelere  yüzde 90'ın üzerinde arttı."
 
 "Turizm kategorilerinde artış gözlemlemedik"
 
Emre Ekmekçi, bu sene değişen alışveriş trendlerine ilişkin de  değerlendirmelerde bulundu.
 
 Kovid-19 etkisiyle, turizm paketleri, uçak biletleri, bavul çanta gibi  seyahat hazırlıklarına uygun ürünlerdeki artışı bu sene gözlemlemediklerini dile  getiren Ekmekçi, şunları kaydetti:
 
"Bu sene en çok bayram alışverişini evimizin temel ihtiyaçları ve her  zaman olduğu gibi çocukları sevindirmek için yaptık. Kadın müşteri oranında yüzde  150 artış yaşadık. Kurban Bayramı özelinde baktığımızda, internet üzerinden canlı  hayvan satışı işlemleri Ticaret Bakanlığı'mızın mesafeli satış yönetmeliğine  aykırı olduğu için bu konuda tam bir rakam veremiyoruz ancak perakendecilerimizin  ve market zincirlerimizin online kanalları 'adrese teslim, mağazadan teslim ve  bağış' seçenekleri ile kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat  hizmetini bir paket olarak satış yapıyorlar."
 
Ekmekçi, bu paket hizmetlere yüzde 200'ün üzerinde talep artışı  olduğuna işaret ederek, internetin her alanda getirdiği kolaylığın, kurban kesme  konusuna getirdiğinin de görüldüğünü söyledi.
 

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Online kurbanlık kurban bayram
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