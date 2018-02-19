On Numara çekilişi sonuçları! (19 Şubat 2018)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.
Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı.
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ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;
- 6 ve 7 loto bayilerinden
- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden
- 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.
Çekilişte hiç bilemeyen kişiler de loto bayilerinden ikramiyesini alabilir. Kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içerisinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kuponda 1’den 80’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Kolondan 10 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. İşaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir. Çekiliş kuponundaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek 2, 3 ve 4 hafta için aynı sayılar oynanmış olur. Çekilişte katılım sınırı olmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.
On Numara çekilişi sonucunda elde edilen gelir çeşitli faaliyetlerde kullanılması için aktarılır. Aktarım yapılan yerler; Türkiye’nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Olimpiyat oyunlarıdır.