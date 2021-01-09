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Öldüresiye dövüp aracın bagajına koydular!

İHA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 16:16

Rize'nin İyidere ilçesinde dövdükleri kişiyi arabanın bagajından çıkarıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi yakalandı.


Olay ilçenin Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker K.'yı ormana kaçıran 3 kişi demir borularla darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları İlker K.'yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı.
 
 
Bagajdan İlker K.'yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti. İlker K. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İlker K.'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
 

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