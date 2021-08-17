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Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı!

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 16:43 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 17:10

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi


Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel  felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına  alındı. 
 
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel  felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında  gözaltı kararı verilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün İstanbul'da  olduğu belirlendi.
 
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda  Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürüldü.
 
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya  gönderileceği öğrenildi.
 
  
 

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Ölçer Apartmanı Kastamonu Mehmet Özkan
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