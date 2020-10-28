Olay yaratan kareye tepki! Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlatıldı

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Gürkan'ın, spontan görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler.

Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

'YAKIN DOST' VURGUSU

Recep Gürkan ziyareti sosyal medya hesabından, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" şeklinde bir açıklama yaparak duyurmuş ve ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşmıştı.

Alaaddin Çakıcı'nın Twitter hesabından da ziyarete ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Alaattin Çakıcı yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne'ye gelmiştir."

CHP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ: GERÇEKTEN AÇIKLAMASI ZOR

CHP'li üst düzey bir yönetici, Gürkan'ın tavrına anlam veremediklerini ve son derece yanlış bulduğunu ilettiğini de belirterek, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini belirtti.

Söz konusu yönetici, "Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" dedi.

'GELECEK İÇİN BİZ' OLUŞUMUNDAN TEPKİ

Arkadaşlar, bize bakıyor!" başlığı taşıyan açıklamada, "Oysaki o fotoğraf ortaya çıkalı sadece bir hafta olmuştu. 90'lı yıllarda adı derin devletle sıkça anılan dört isim (Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar , Korkut Eken ve Engin Alan) Bodrum 'da bir hatıra fotoğrafı çektirmiş ve bu fotoğraf basına servis edilmişti" anımsatılması yapıldı.

"Henüz bu fotoğrafın boyası kurumamışken, Çakıcı'nın CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından "onurla ağırlandığı"na ilişkin fotoğrafın düştüğü belirtilen açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi:

"Sanki şehre gelebilecek en değerli kişi gibi ağırlanıyor, yetmiyor Atatürk'ün 1927 yılında Fransız bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş orijinal portresi kendisine armağan ediliyordu. CHP Genel Merkezi'nin bu konuya da 'Fransız kalacağını' kestirmek pek zor değil. CHP'de son zamanlarda yaşanan bu tuhaflıklar o kadar çoğaldı ki, artık hiçbir yöneticinin böylesi bir rezalete karşı iki çift laf söylemesi dahi beklenmiyor. Her şeyi geçin, Atatürk'ün orijinal portresinin organize suç örgütü elebaşı olmaktan hüküm giyen birine armağan edilmesini nasıl açıklayabiliriz?

"Saçmalık boyutuna varan yeni bir olay cereyan ettiğinde, parti yönetiminin sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi başını öteki tarafa çevirmesi kötü bir alışkanlık halini aldı."

CHP'de "kurucunun gözlerinin, kendi emanetine sahip çıkacak bir çift göz aradığı" kaydedilen açıklama, "Ve emin olun, şu anda toprak altında olan tüm 'arkadaşlar', sanki dirilecekmiş gibi amansız bir umutla bize bakıyor...Hepimize bakıyor! Siz nereye bakıyorsunuz?" ifadeleriyle noktalandı.