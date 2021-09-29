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Okulların ilk dönem ara tatili ne zaman? Okulların ara tatil tarihleri ne zaman? İşte okulların tatil takvimi!

Okulların ilk dönem ara tatili ne zaman? Okulların ara tatil tarihleri ne zaman? İşte okulların tatil takvimi!