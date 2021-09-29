Okulların ilk dönem ara tatili ne zaman? Okulların ara tatil tarihleri ne zaman? İşte okulların tatil takvimi!

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı koronavirüs nedeniyle uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimle başladı. Okullarda eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimi araştırılıyor. Öğrenciler sömestr yani yarıyıl tatili için şimdiden gün sayıyor. Milyonlarca öğrenci, vel, ve öğretmen okulların ara tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, Okulların ilk dönem ara tatili ne zaman? Okulların ara tatil tarihleri ne zaman? MEB 2021 - 2022 takvimi...
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi'ne göre, Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
??Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
???1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
???Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
???2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
??Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV