Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ''Bizim hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek." şekline açıklama yaptı. Okullar uzatıldı mı? Soruları öğrencilerin en sık araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Okullar ne zaman kapanıyor, 2021 yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? Koronavirüs nedeniyle eğitimine uzaktan devam eden öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Bizim hedefimiz 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek." şekline açıklama yaptı." dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde...''