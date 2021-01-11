Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının ardından vaka ve ölü sayılarındaki azalış okulların açılış tarihi ile ilgili konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde MEB’in hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasıyla Kabine Toplantısı’nda okullardaki son durum gündeme alıp alınmayacağı merak ediliyordu. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? İkinci dönem (15 Şubat) yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak 2021? İkinci dönem (15 Şubat) yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB’in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat’ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak. Yeni bir kararın alınıp, 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Gözler ilk kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların durumuna yönelik açıklama yaptı mı? Okullar ne zaman açılacak 2021?

Okullar ne zaman açılacak 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların durumuna yönelik yeni bir açıklama yapmadı.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İşte Cumhurbaşkanı’nın konuşmasındaki satır başlıkları:

'Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir'

İnsanlık olarak 2021 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık. Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk. 2021 yılının yatırım, üretimin ve istihdamın arttıracağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' eleştirisi



Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapılmışlardır.