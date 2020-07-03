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Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu? MEB'den flaş açıklama! Okulların açılacağı tarih belli oldu

03 Temmuz 2020 Cuma - 18:09 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 23:01

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık. Telafi eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek. Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımları giderilecek. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel  Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim  Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta  başlamasını planladık." dedi. Mete, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı  çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirtti.

Cengiz Mete, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınıyla birlikte, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullardaki eğitim  öğretime tedbiren ara verildiğini anımsattı.

Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını  belirten Mete, EBA, TRT EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla ders içerikleri  sunarken, etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici  yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi.

Ders yılının 19 Haziran'da sona ermesinin hemen ardından öğrencilerin  yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanan yaz okulu yayınlarının halihazırda TRT  EBA TV ekranlarında, öğrenci ve velilerle buluşmaya devam ettiğininin altını  çizen Cengiz Mete, ihtiyaç görülen her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya  çalıştıklarını ifade etti.

"Ülke ölçeğindeki araştırmalar bizlere rehberlik etmekte"

Mete, öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme  yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını  bildirdi.

Uzaktan eğitimin başladığı günden bu zamana, öğretmenlerin ve  öğrencilerin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar  yürüttüklerini aktaran Cengiz Mete, "Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel  Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin  Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması'dır."  şeklinde konuştu.

Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430  öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplam 93 bin 783 kişinin katıldığını  belirten Mete, "Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021  eğitim öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli  gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere  rehberlik etmektedir." diye konuştu.

Telafi eğitimi, yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarında olacak

Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için  veriye dayalı kararlar aldıklarını ve eğitimi sekteye uğratmayacak alternatif  durumlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Cengiz Mete, şöyle konuştu:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında  ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak  üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders  yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek."

En önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken konulardan birinin  "telafi eğitiminin ne şekilde yapılacağı" olduğunu ifade eden Mete, "Bu konuda  farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; Yaptığımız  araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve Bilim Kurulunun  önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi  hayata geçiriyoruz." dedi.

Cengiz Mete, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim  Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde  başlamasını, birinci dönemin ilk 3 haftasında Bakanlığımızca hazırlanan eksik  konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda 2019-2020 eğitim ve öğretim  yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımlarının  giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle  destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte,  okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri,  ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil  olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız."

 

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