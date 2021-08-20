Okula uyum eğitimleri ne zaman? MEB'den 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yazısı!

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu resmi yazı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı gönderdi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu resmi yazı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarihli ve E-84037561-10.06.01- 27855223 sayılı (2021/14) Genelgesi'nde; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için uyum eğitimlerinin 31 Ağustos- 03 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Ancak öğretmenlerin meslekî çalışmalarının 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak olması, eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimleri 01-03 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.