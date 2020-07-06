Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının Ağustos ayında başlaması planlanıyor. Pek çok veli ve öğrenci için de kayıt telaşı şimdiden başladı. Okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı da araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Nakiller ne zaman açılacak? Okul kayıtları ne zaman açılıyor? İşte okulların açılacağı tarih ve okul nakil işlemleri ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi açıkladı. Planlamaya göre erken açılacak okulların tatil ve çalışma takvimi de belli oldu. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının Ağustos ayında başlayacak olması nedeniyle veliler ve öğrenciler okul kayıt tarihlerini merak ediyor. Ayrıca okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı da araştırılan konular arasında geliyor. Peki, Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Nakiller ne zaman açılacak? Okul kayıtları ne zaman açılıyor? İşte okul nakil işlemleri ile ilgili merak edilenler...

NAKİLLER NE ZAMAN AÇILACAK? NAKİLLER NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre nakil işlemleri yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden itibaren ekim ayının sonuna kadar devam eder. Nakillerin sınıf atlatma işlemi yapıldıktan sonra açılması öngörülüyor. Sınıf atlatma işlemlerinin de 15 Temmuz 'a tamamlanması planlanıyor.

Hazırlık sınıfı olan okullara geçiş için de yine taban puan geçerli. Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9’ncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler yine yapılabilir.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12’nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt tarihleri ilköğretim için adrese dayalı kayıt sistemi ile gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan edinilen bilgiye göre okula kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı'nın adrese dayalı kayıt sistemine göre otomatik olarak yapılıyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. LGS sınav sonucu ile bir okula yerleşemeyen adayların kayıtları ikamet adreslerine en yakın okula otomatik olarak yapılıyor.

Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri ise şu şekilde yapılıyor;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM'de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM'in özel ortaöğretim programına, yapılır. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre: Her dönem öğrencilerin yüzde 90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, 'Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu alantaki okulları ifade edecek. Mavi renk, 'Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, 'Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

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