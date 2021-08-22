Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte kariyeri!

Oyuncu ve şovmen Okan Karacan sosyal medyada gündem oldu. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Okan Karacan'ın kariyeri ve hayatı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan nereli ve kaç yaşında? İşte Okan Karacan'ın hayatı ve kariyeri...

Televizyon programları ve dizi lerden tanınan Okan Karacan sosyal medyanın gündeminde. Televiyon programıyla geniş takipçi kitlelerine ulaşan Okan Karacan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Okan Karacan kimdir? İşte Okan Karacan'ın hayatı...

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 tarihinde İstanbul 'da dünyaya geldi. Televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri olan Okan Karacan bugün 44 yaşına şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Okan Karacan'ın boyu 1,64 cm'dir.

OKAN KARACAN'IN KARİYERİ

Okan Karacan ilk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimi için Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı, 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atıldı.

Kısa süreli bir iş hayatının ardından yeniden üniversiteye dönen Okan Karacan 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı. Karacan, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

Televizyon programları

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sabah Kuşağı, TRT

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı