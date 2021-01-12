Okan Bayülgen: Koronavirüs libidomu düşürmedi!

Okan Bayülgen sosyal medyadan cinselliğe, koronavirüsten magazine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Posta'da yer alan habere göre; Okan Bayülgen'in açıklamaları şöyle:

"Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok, bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor."

"TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

"Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi, ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım."

"Koronavirüs libidomu düşürmedi. Testosteron seviyem çok yüksek. Ama kolesterolüm de yüksek. Birinden ölüyorsun, birinden çok sevişiyorsun. Çok spor yapanlarda testosteron düşüyor, östrojen yükseliyor. Libidoları düşüyor, memeli erkekler oluyor.

"Bir röportajda baktım ki aranan başlığı veremiyorum. Dedim ki; 'seksi bıraktım'. Sonra Selin beni terk etti. 'Ben böyle bir adamla birlikte değilim' dedi. Oysa ki bu şakaydı. Her şeyi konuşuyoruz bir tek seks konusunda şaka yapamıyoruz."

"Ergenlerin porno izlemesine ebeveynin engel olma şansı yok. Bir çocuğun ekran süresi günde 16 saate varıyor. Sohbet yok, iletişim yok."

"Magazin programlarındaki sunucular vak vak amca. Dudak böyle ördek gibi uzamış. Filtrelerle kendini kurabiye gibi yapmışsın zaten. Niye bir de gidip ameliyat oluyorsun?"