Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Öğretmenler Günü tarihi…

Ekim ayı sona eriyor, kasım ayına az bir kala Öğretmenler Günü ile ilgili aramalar arttı. 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü'nün hangi güne denk geleceği sorgulanıyor. Peki, 2021 Öğretmenler Günü ne zaman, Öğretmenler Günü hangi gün?

Öğretmenler Günü yılda bir kez kasım ayında kutlanıyor. Türkiye'de her yıl kasım ayında kutlanan bugün öğretmenlerin önemi anlatılıyor, onların günü çeşitli etkinlikler ve hediyelerle kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? İşte, Öğretmenler Günü'nün tarihi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?



Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım, Çarşamba gününe denk geliyor.