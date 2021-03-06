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Öğretmen atama mülakatları ile ilgili flaş gelişme! Bu yıl ilk kez...

06 Mart 2021 Cumartesi - 18:11 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 18:11

MEB'den öğretmen atama mülakatları ile ilgili yeni karar... Binlerce öğretmen adayını ilgilendiriyor. Belli oldu. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak mülakatlar da değişiklik yapılacak. Alınan bilgiye göre, daha önce yüz yüze yapılan öğretmen atama mülakatları bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak. İşte öğretmen atama mülakatları ile ilgili detaylar...


MEB'ten yeni karar! Öğretmen atama mülakatlarında flaş değişiklik... Binlerce öğretmen adayını ilgilendiriyor. MEB kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu yıl ilk kez mülakatlar bazı illerde video konferans yöntemiyle yapılacak. 
 
 
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKATLAR NASIL OLACAK?
 
Bilindiği üzere daha önceki yıllarda mülakatlar yüz yüze yapılıyordu. MEB'in, bu yıl öğretmen atama mülakatlarını video konferans ile yapacak. Bu yıl mülakatlar daha önceki yıllardan farklı olarak 64 ilde video konferans , 17 ilde ise yüz yüze mülakat şeklinde gerçekleştirecek. 
 
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. 
 
Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek. 
 
Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. 
 
 
 

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