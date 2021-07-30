Ödemeler yarın başlıyor! Hesaplara yatacak, Ziraat Bankası'ndan...

Yeni destek açıklaması geldi. Yarın hesaplara yatacak. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme yapılacak ve bankalar açık olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ulaştırmak için Vali beyin başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da önemli. Hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor.
Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. 3 burada, bir de Muğla’da vatandaşımız vefat etti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da çalışmaları başlattık.
Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz yarından itibaren. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.
Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD’ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı." dedi.