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Ödemeler bugün başladı! Paralar hesaplara yatırılıyor

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:57 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:23

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Güzel haberi bakan duyurdu. Ödemeler bugün başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.


Bakan Pekcan ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış  Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes başkanlığında  gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) II.  Dönem Toplantısı'nın ardından JETCO protokolüne imza atıldı.
Bakan Pekcan, Belçika'nın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için  daima önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin 6,6  milyar dolardan 2020 yılında 7,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
 
Salgına rağmen sağlanan bu artışın iki ülke arasındaki mevcut ticari  potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Biz de bu  gerçekten hareketle, karşılıklı iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde  kullanarak, ikili ticaret hacmimizi en kısa zamanda 10 milyar dolar ve üzerine  çıkarmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile bugüne kadar yakın bir  ekonomik entegrasyon içinde olduklarını dile getirerek, bu ikili ilişkinin  küresel salgın sonrası dönemde daha da güçlenerek süreceğine inandığını bildirdi.
 
Salgın sürecinin, uluslararası iş birliğinin önemini aynı zamanda dış  ticarette tedarik ve değer zincirlerinin etkin kurgulanmasının gerekliliğini  gözler önüne serdiğini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti:
 
 "Bu bağlamda, Türkiye ve AB ekonomisi pek çok açıdan birbirini  tamamlar niteliktedir. Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi  ve çeşitlenmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye, AB ile uyumlu  kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya  devam edecektir. Bu bağlamda, Belçika gibi önemli ticaret ortaklarımızla,  karşılıklı ticaret ve yatırımları artırabilme noktasında ortak çalışmalar yapmayı  ve ortak gayret sarf etmeyi sürdüreceğiz."
 
 "Üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak yatırım ve projelere  değindik"
 
Bakan Pekcan, bugünkü toplantıda, ikili ticari fırsatların yanında,  karşılıklı yatırımların önemine ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilebilecek ortak  yatırım ve projelere de değindiklerinin altını çizerek,  "Aynı zamanda Belçikalı  dostlarımıza ülkemizdeki cazip yatırım ortamını hatırlattık, yakın zamanda ortaya  koyduğumuz yeni nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dahil olmak üzere, yabancı  yatırımları teşvik edici mekanizmalarımızdan söz ettik." dedi.
Bugünkü toplantı ve imzalanan protokolün geniş bir yelpazede pek çok  iş birliği konusunu kapsadığını ifade eden Pekcan, ikili ticaret ve yatırımların  yanında müteahhitlik ve müşavirlik sektörü, KOBİ’ler, kadın girişimciliği,  sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm  ve diğer pek çok önemli konu başlığı üzerinde teknik heyetlerin hassasiyetle  çalıştığını kaydetti.
 
 Pekcan, tüm bu konularda iş birliğini ilerletmek adına önemli bir  ortak iradeyi ortaya koyduklarını belirterek,"Umuyorum, bugünkü Ortak Komite  toplantımızın da katkısıyla ileriki günlerde somut ve önemli adımlar atılmaya  devam edilecektir." değerlendirmelerinde bulundu.
 
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
 
 İkili gündem konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki  önemli başlıkları da değerlendirdiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:
 
"Bildiğiniz üzere bu yıl, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin  25’inci yılı. Gümrük Birliği bugüne kadar her iki tarafa çok önemli faydalar  sağladı. Ancak gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye ve AB arasındaki  Gümrük Birliği'ni güncellemenin, halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan  yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük Birliği'ne dahil etmenin zamanı  gelmiştir. AB iş dünyasının genel olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine  olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bugünkü toplantımız çerçevesinde bu hususu bir kez  daha dile getirdik. Belçika’nın sürece pozitif katkı sunmasından duyacağımız  memnuniyeti dostlarımıza ifade ettik. Öte yandan, Belçika’nın ve genel olarak AB  ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında  daha esnek davranması gerektiği yönündeki beklentimizi de bu toplantımız  vesilesiyle hatırlatmış olduk. AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı korunma önlemi  ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konularda görüş alışverişi sağladık."
 
 "Ortak fayda, ortak kazanç temelinde çalışacağız"
 
Bakan Pekcan, iki ülke arasında geniş ticaret ve yatırım fırsatları  olduğunu ifade ederek, "Belçika ile geçmişten bugüne gelen ekonomik ilişkilerimiz  bunu çok iyi biçimde ortaya koyuyor. Şimdi, pandemiden çıkış ile ilgili  stratejilerin geliştirildiği bu dönemde, geleceği planlamanın ve ikili  ilişkilerimizi geliştirmenin tam zamanı. Bu çerçevede ortak fayda, ortak kazanç  temelinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
 
 Türkiye'nin, salgın döneminde gösterdiği ekonomik dirençle dış  ticarette ve diğer alanlarda sergilediği güçlü performansla Avrupa için  vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, 82  milyonluk nüfusu, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik üretim, ihracat ve kalite  altyapısı ile Türkiye'nin küresel ekonomideki böylesine sıkıntılı bir dönemde AB  ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dinamizme ve canlılığa katkı sunabilecek aktörlerin  başında geldiğini vurguladı.
 
Pekcan, AB'nin de Türkiye için her açıdan önemli bir stratejik ortak  olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Belçika gibi önemli AB ülkeleri ile ikili  ticari ve ekonomik ilişkilerimizi mümkün olan en iyi biçimde geliştirme yönünde  çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
 
 Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün  başlıyor
 
Bakan Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da  yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik  gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan,  "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan  en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı  destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını  ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam  edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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