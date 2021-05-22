İnsan hayatını 20 yıla kadar kısaltabiliyor

Obezite, obezite cerrahisi, öncesi ve sonrası hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Sürgit ve Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, obezitede multidisipliner yaklaşımın önemini anlattı. Toplumda obezitenin kiloya bakılarak değerlendirildiğini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Önder Sürgit, tıbbi olarak obezitenin hastanın kilosunun boyun karesine bölünerek ortaya çıkan Beden Kitle İndeksine göre değerlendirildiğini anlattı. Beden Kitle İndeksi 30 ve üzerine olan hastaları obez olarak kabul ettiklerini kaydeden Sürgit, Beden Kitle İndeksi 40 üzeri olan hastaları ise morbid obezite olarak değerlendirdiklerini bildirdi. Sürgit, morbid obezitenin ciddi hastalıklara neden olduğuna ve yaşam süresinin kısalttığına dikkat çekti.

'İNSAN HAYATINI 20 YILA KADAR KISALTABİLİYOR'

Obezitenin toplumda daha çok estetik açıdan değerlendirdiğini ama obezitenin önemli hastalıklara yol açtığını vurgulayan Sürgit, diyabet, hipertansiyon, bel fıtığı, akciğer problemleri, karaciğer bozuklukları, uyku apnesi, diz ve kalça protezi gibi hastalıkların en önemli nedeninin obezite olduğunu anlattı. En çok ölüme sebep olan hastalıkların arkasında da obezite olduğunu belirten Sürgit, yapılan araştırmalara göre obezitenin insan hayatını 20 yıla kadar kısaltabildiğini söyledi. Obezitede multidisipliner yaklaşımın önemine de değinen Sürgit, “Obeziteyi sadece cerrahi olarak düşünmemek gerekiyor. Hastanemizde çok değerli hocalardan oluşan bir obezite ekibimiz var. Hasta, cerrahi operasyona gelmeden önce endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, psikolog, diyetisyen tarafından değerlendiriliyor. Ameliyata karar verilmişse gastroenteroloji uzmanı değerlendiriyor, fizik tedavi uzmanımız değerlendirme yapıyor. İş en son cerrahiye geliyor. Obezite ameliyatı her hasta için uygun değil. Ekip olarak bunun değerlendirilmesinin yapılması çok önemli” dedi.

'OBEZİTEDE ARTIŞ BEKLİYORUZ'