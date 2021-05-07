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Nusret Gökçe'den dikkat çeken yöntem! Sert yorumlar yapıldı!
Altı ülkede toplam 23 restoranı bulunan ve iki bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı.
ABD basını, Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'te açtığı yeni restoranının reklamını yapmak için fenomenleri davet edip dikkat çeken bir yönteme başvurduğunu iddia etti.
ABD basını, Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'te açtığı yeni restoranının reklamını yapmak için fenomenleri davet edip dikkat çeken bir yönteme başvurduğunu iddia etti.