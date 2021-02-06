Nurcan Serçe'ye büyük tepki! Sosyal medyadan yayınladı

TikTok uygulaması üzerinden çocuğuna şiddet uygulayan bir annenin görüntülerinin paylaşılmasının üzerine, Twitter kullanıcıları #NurcanSerceTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirmeye başladı.
Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.
SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER
“Bir kez daha tüylerimizi ürperten bir çocuk fiziksel istismarı videosuyla sarsıldık. Veriler çocukların çoğunlukla yakınları tarafından istismar edildiklerini göstermekte. Hapse atmak çözüm değil. Çocuklar anne-babalarının insafına terkedilmemeli.”
“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”
Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur: Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır.
Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çoçuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.
Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.