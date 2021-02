Nurcan Serçe'ye büyük tepki! Sosyal medyadan yayınladı

Görüntülerde, kızına şiddet uygulayan kadının hızını alamayıp yastıkla boğmaya çalıştığı, olay sırasında bir erkek çocuğunun da çaresizce o anlara tanık olduğu görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

SOSYAL MEDYADA VERİLEN TEPKİLER

“Bir çocuk düşünün ki sığınacak son kalesi bile yıkılmış. Söylenecek çok şey olduğunda söyleyecek bir şey bulamıyor insan... #NurcanSerçeTutuklansın”

Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çoçuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır.

Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.