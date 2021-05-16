Normalleşmede hangi iş yerleri kapalı olacak? 1 Haziran'a kadar kapalı olacak iş yerleri hangileri? 17 Mayıs - 1 Haziran Genelgesi!

Kontrollü normalleşme dönemi başlıyor. Milyonların merakla beklediği normalleşme ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelge yayınladı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasaklarının kapsamı belirlendi ve açık ve kapalı tutlacak iş yerleri de tek tek açıklandı. 17 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarhileri arasında uygulamada olacak Kademeli Normalleşme Genelgesi ile ilgili ana hatlar da belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar genelgede açıkça belirtilirken kapalı kalacak iş yerleri ile ilgili detaylara da yer verildi. Peki, Normalleşmede hangi iş yerleri kapalı olacak? 1 Haziran'a kadar kapalı olacak iş yerleri hangileri? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 17 Mayıs - 1 Haziran Genelgesi!

Türkiye salgınla mücadelede yeni bir başlangıç yapıyor. Tam kapanmanın ardından koranavirüsle mücadelere yeni yol haritası merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile merak edilen sorular da yanıt buldu. 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile kontrollü normalleşme döneminin ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre, Normalleşme dönemi 17 Mayıs - 1 Haziran arasını kapsayacak. Genelgede, faaliyelerine devam edecek iş yerleri ile 1 Haziran'a kadar kapalı tutlacak iş yerleri de açıklandı. Peki, Normalleşmede hangi iş yerleri kapalı olacak? 1 Haziran'a kadar kapalı olacak iş yerleri hangileri? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 17 Mayıs - 1 Haziran Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı ve 81 İl valiliğine gönderdi. Normalleşme sürecine ilişkin başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere kısıtlamalar, çalışma saatleri, genel kurallar ile açık ve kapalı olacak iş yerleri tek tek açıklandı. Normalleşme Genelgesine göre kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

1 HAZİRAN'A KADAR KAPATILAN İŞ YERLERİ HANGİLERİ?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE NERELER AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre açık olan işleri şu şekilde belirtildi:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

Yukarıda sayılan iş yerleri (kapatılan) dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.