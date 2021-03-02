Nöbetçi eczane uygulamasında değişiklik! İşte İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri!

İstanbul'da 5 Aralık 2020'den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi. Peki, Eczaneler kaçta açılıp kaçta kapanacak? Cumartesi günü eczaneler açık mı? İşte eczanelerin çalışma saatleri!
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
İstanbul Eczacı Odası, eczanelerin nöbet sistemiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, İstanbul'da 5 Aralık 2020'den bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi.
Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, bunların dışında kalan günlerde tüm eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.