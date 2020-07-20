Nissan yeni modeller peşinde!

Nissan, gelecek dönemde performansını artırmak adına 4 yıllık bir dönüşüm planına odaklanacak. Marka, Nissan Next olarak adlandırılan bu yeni dönemde, bulunduğu pazarlardaki konumu daha da güçlendirmek adına hızlı bir yaklaşımı devreye aldı. Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri markanın bölgesel bazda odaklandığı stratejiyi şöyle aktardı:

”SUV segmentindeki güç ile gelecek dönemdeki konumumuzu, otonom sürüş ve elektrik araçlar alanında da taçlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye, elektrikli araçlar konusunda her geçen gün daha elverişli bir pazar haline geliyor. Bu noktada Nissan dünyasında ülkemizin önemi ve değeri artıyor. Gelecekte, Nissan Türkiye olarak NIM teknolojileri ile donatılmış, sürüş deneyimini dış dünyayla bağlantı kurarak sağlayan modeller ile yerimizin hazır olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji, Nissan’ın varlığının temel taşı ve her zaman teknolojimizin insanların yararına olmasına odaklanıyoruz. Nissan söz konusu olduğunda hem insan odaklı hem de teknik olmaktan bahsedebiliriz.”

Türkiye katkı sağlayacak

Türkiye olarak Nissan’ın büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Doğueri şöyle devam etti:

“Örneğin odaklandığımız ana modeller üzerindeki stratejilerimizi geliştiriyoruz. SUV stratejisi bunlardan biri…

Yeni Juke ve Yeni Qashqai önümüzdeki dönemde müşterilerimizle buluşturacağımız modellerimizden ve özellikleri ileideal bir sürüş deneyimi vaat ediyor.2021 yılının başında öncelikle Yeni Juke ve sonraki aylarda da Yeni Qashqai müşterilerimizle buluşacak. Yeni Qashqai aracımızda ilk defa ürün yelpazemizde yer alacak E-Power teknolojisi de planlanıyor. Ayrıca Türkiye, yine 2021’de %100 elektrikli Nissan Leaf’in lanse edileceği ilk pazar olacak. Daha önce de paylaştığımız gibi EV pazarına hızlı bir giriş yaparak bugüne kadar globalde yarım milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Leaf ile elektrikli araç pazarında liderlik hedefliyoruz.

Nissan’ın yeni dönemini Türkiye, bu yeni model lansmanları ile karşılayacak. Elbette Nissan Next çatısı altında teknolojik ve otomotivin geleceğini ifade edecek özelliklerle modellerimizi taçlandıracağız.”

Ariya Crossover önemli

Ariya modelinin Nissan EV'ler için yeni bir döneme işaret ettiğine dikkat çeken Doğueri şunları aktardı:

“Nissan’ın elektrikli geleceğinin vizyonu olarak yaratılan Ariya ismi, eski zamanlara kadar uzanıyor.Saygı ve hayranlık kelimelerini temsil ediyor. Yeni Nissan Ariya bağlamında daha bağlantılı bir sürüş deneyimi sağlama misyonunu temsil ediyor. Araç 4 farklı powertrain ile 2 adet 2 çeker ve 2 adet 4 çeker versiyona sahip olacak. 610 km tam şarj ve sadece 30 dakikada 130kw şarj ile 375 km kullanım mesafesine ulaşabiliyor. Uzaktan yazılım güncellemesi sayesinde en güncel özellikler ve aynı zamanda yüksek performans sağlıyor.Bazı pazarlarda 3 boyutlu HD harita datası kullanan ProPILOT2.0 sürüş destek sistemi, direksiyona dokunmadan güvenli otoban sürüş deneyimini 360 derece görüş açılı, sezgisel ve akıllı arayüzü sayesinde gerçekleştirecek.”