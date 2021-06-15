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Nilay Deniz fiziğiyle büyüledi!

Nilay Deniz fiziğiyle büyüledi! Geçtiğimiz aylarda Erçin Karabulut'tan boşanan ve ardından yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Nilay Deniz, sezonu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.
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