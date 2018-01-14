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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 0:00 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 0:03

Saldırıda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı


Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 
 
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna  eyaletine bağlı Birnin Gwari adlı çiftçilerin yaşadığı bölgede gerçekleştirilen  saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
 
Silahlı kişilerin, saldırıyı düzenledikten sonra bölgedeki bazı evleri  yıktığı belirtildi.
 
Öte yandan, bölge polis sözcüsü Agyole Abeh yaptığı açıklamada,  saldırıyı doğrulayarak bölgeye polis ekipleri sevk edildiğini ve saldırı ile  ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
 
Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli  çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden  Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine  saldırdığını iddia ediyor.
 
Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney  bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun  öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
 

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Nijerya silahlı saldırı çok sayıda ölü
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