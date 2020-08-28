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Nijerya'da silahlı çete üyesi 25 kişi öldürüldü

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 1:32 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 1:34

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları öne sürülen 25 kişi öldürüldü.


Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada,  ordunun, Zamfara eyaletine bağlı Kofar Dinya bölgesinde silahlı çete üyelerine  yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
 
Operasyonda 25 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini  kaydeden Enenche, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.
 
 Enenche, operasyonda yüzlerce büyükbaş hayvanın ele geçirildiğini  belirterek, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da bulunduğunu  söyledi.
 
Zamfara ve Katsina eyaletlerinde 3 gün önce silahlı çetelere yönelik  düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları öne sürülen 155 kişi  yakalanmıştı.
 
Otlak kavgası
 
Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile  çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
 
Otlak bulmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin  hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
 
 Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti,  binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
 
Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene  iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve çete  üyesi oldukları belirtilen 2 binden fazla kişi silah bırakmıştı.
 

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