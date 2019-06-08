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Niğde'den acı haber geldi! Bir asker şehit oldu

AA |  08 Haziran 2019 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 08 06 2019 - 17:39

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında bir asker şehit oldu.


Niğde'den acı haber geldi.  Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çamardı ilçesi Demirkazık  Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkisinde 7 kişilik dağcı grubunda yer  alan ve ayağı kırılan bir dağcının mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı  Merkezi'ne ihbar geldiği belirtildi.
 
 Açıklamada şunları kaydedildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Konya'dan kalkan helikopterli  ekibin ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında, Konya 3. Ana Jet  Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya  (30), ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır. Olay yerinden  helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve  Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, tüm  müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine  başsağlığı diliyoruz."
 
 

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