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Niğde'de bir deprem daha! Bu kez...

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 7:28 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 7:28

Niğde'nin Bor ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1  büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
 
Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
 
 
  
 

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