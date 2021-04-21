NFT çılgınlığı devam ediyor! Dünyanın gözü bu satışa çevrildi

Dijital tabanlı sanat eserleri olan NFT'lerle ilgili çılgınlık sürüyor. Dudak uçuklatan rakamlara satılan eserler tabloların yerini almaya mı hazırlanıyor sorusu sürerken Christie's müzayede evi yeni NFT müzayedesini duyurdu. Çığır açacak satış olarak nitelendirilen müzayede de yine rekor kırılır mı sorusu akıllara geliyor.

NFT çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor. Kripto sanatın da başlangıcı kabul edilen bu girişim sonucu rekorlar kırılıyor, dijital sanat çağına hızlı geçiş yapılıyor.

Bu kez dünyanın en ünlü müzayede evlerinden biri Christie's müzayede evinde NFT CryptoPunk'lar satışa çıkıyor. 13 Mayıs'ta satışların yapılacağı dijital koleksiyonda 9 karakter bulunuyor.

2017'DE ÜRETİLDİ

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre CryptoPunks 2017’de üretildi. 13 Mayıs tarihinde satışa çıkacak NFT'lerin en ucuzu şu anda 40 bin dolar . Tamamı birlikte satılacak koleksiyon, 21. Yüzyıl Akşam Satışı kapsamında alıcılarını bulacak.

Koleksiyon 8-bit, 24x24 pixel eserlerden meydana geliyor. CryptoArt hareketinin başlangıcı olarak görülen bu koleksiyon projenin yaratıcıları ve öncüleri olan Larva Labs'ın izniyle satışa çıkıyor.

1970'lerin Londra punk hareketinden esinlenerek oluşturulan koleksiyonun tamamı ise 10 bin eserden meydana geliyor.