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Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı

14 Temmuz 2020 Salı - 11:10 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 11:10

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.


Derinkuyu'ya bağlı 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz'da düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
 
 
Burada yapılan test sonucu 4 kişide corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güneyce köyünü corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldı.
 
Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar ise yasaklandı. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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