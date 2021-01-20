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Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:57

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 203,7 milyona ulaştı.


Netflix, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.
 
Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir,  bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 6,64 milyar dolara  ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 5,47 milyar dolar  düzeyindeydi.
 
Netflix'in geliri 2020 genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 24  artarak 25 milyar dolar oldu.
 
Şirketin net karı ise 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 7,6 azalışla 542,2 milyon dolara geriledi. Firmanın  2019'un dördüncü çeyreğindeki net karı 587 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
 
Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,30 dolardan 1,19  dolara indi.
 
Netflix'in abone sayısı ise 2020'de 37 milyon artarak 203,7 milyona  ulaştı.
 

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