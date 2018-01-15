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Netanyahu'nun Hindistan'a füze satma çabası

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 15:06

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hindistan ziyareti sırasında daha önce bu ülke tarafından iptal edilen 500 milyon dolarlık tanksavar füzesi satışını gerçekleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.


İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı  Netanyahu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 25. yıl dönümü  dolayısıyla dün Hindistan'a gitti.
 
Haberde, Netanyahu'nun söz konusu ziyaretinin nedeninin yalnızca ikili  ilişkileri güçlendirmek değil, iptal edilen füze anlaşmasını yeniden gündeme  taşımak olduğuna işaret edildi.
 
Haaretz'in haberine göre, bu çaba kapsamında, İsrail Ulusal Güvelik  Danışmanı Meir Ben Shabbat, Hindistanlı mevkidaşı Ajit Kumar Doval ile görüştü.
 
Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin  güçlendirilmesinin yanı sıra Hindistan'ın son dönemde iptal ettiği 500 milyon  dolarlık tanksavar füzesi anlaşması masaya yatırıldı.
 
Haberde ayrıca, Hindistan'ın İsrail'den tanksavar füzesi satın alma  anlaşmasını, "yerel füze geliştirme programını etkilemesinden duyduğu endişe  dolayısıyla" iptal ettiği belirtildi.
 
Yurt dışı ziyaretleri, "yolsuzluk haberlerini" arka planda bırakıyor
 
Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan haberde ise Netanyahu'nun son  dönemlerde adının yolsuzluk davalarıyla gündeme geldiğine dikkat çekilerek,  yabancı ülke ziyaretlerinin "yolsuzluk haberlerini" gölgede bırakacağı  kaydedildi.
 
Netanyahu için bu tür gezilerin "siyasi" olarak çok önemli olduğu  aktarılan haberde,  söz konusu ziyaretlerle kısa süreliğine de olsa "siyasi  skandalların" arka planda kaldığı kaydedildi.
 

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