Nesrin Cavadzade: Bunları sorduğunuz için konuşmuyorum
30 Ekim 2020 Cuma - 14:16 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 14:16
Oyuncu Nesrin Cavadzade, Arnavutköy sokaklarında görüntülendi. Cavadzade, “Sizi ne zaman yanınızda bir erkekle göreceğiz?” sorusuna, “İşte bunları sorduğunuz için konuşmuyorum” yanıtını verdi.
Nesrin Cavadzade, UçanKuş TV muhabirinin “Sizi ne zaman yanınızda bir erkekle göreceğiz?” sorusuna, “İşte bunları sorduğunuz için konuşmuyorum” yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu, rol aldığı 'Yasak Elma' dizisindeki başrollerin ayrılık haberlerine dair soruları ise cevapsız bırakıp hızla uzaklaştı.