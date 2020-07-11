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Nepal'deki toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:07

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiği, 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi.


Nepal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Merkezi Sözcüsü Janardan Gautam,  yaptığı açıklamada, çeşitli bölgelerde 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve  toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
 
Gautam, 35 kişinin kayıp olduğunu ve söz konusu kişileri arama  kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
 
Yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ülkedeki 77 bölgenin 9’unu  etkilediğini kaydeden Gautam, çok sayıda otoyolun kapandığını belirtti.
 
Toprak kaymalarının olduğu yerlerde yolların kapanması kurtarma  çalışmalarını zorlaştırırken, devam eden yağışlar da helikopter uçuşlarına engel  oluyor.
 
Dün, yetkililer, Pokhara'nın kuzeyindeki Myagdi bölgesindeki iki köyde  yaşanan toprak kaymasında 37 evin hasar gördüğünü bildirmişti.
 
Ülkede her yıl muson sezonunda yaşanan doğal afetler dolayısıyla  yüzlerce kişi   hayatını kaybediyor.
 

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