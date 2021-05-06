Nefis hoşaf tarifi! Karışık meyve hoşafı nasıl yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Karışık Meyve Hoşafı" tarifi! ‘Karışık Meyve Hoşafı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Karışık Meyve Hoşafı yapabilirsiniz.
KARIŞIK MEYVE HOŞAFI TARİFİ
MALZEMELER
1 litre su10 adet kuru erik
1/2 su bardağı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
3 adet kakule
1/4 adet muskat
1 adet karanfil
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