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Nefis hoşaf tarifi! Karışık meyve hoşafı nasıl yapılır?

06 Mayıs 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 18:06

Sevilen aşçılardan Arda Türkmen izleyiciler için bu kez karışık meyve hoşafı tarihi verdi. Ramazan ayı boyunca “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ile ekrana gelecek olan programın bugün ki bölümünde Karışık meyve hoşafı tarifi ekrana geldi. İşte nefis karışık meyve hoşafı tarifi...


Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Karışık Meyve Hoşafı" tarifi! ‘Karışık Meyve Hoşafı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Karışık Meyve Hoşafı yapabilirsiniz.

KARIŞIK MEYVE HOŞAFI TARİFİ

MALZEMELER

1 litre su10 adet kuru erik
1/2 su bardağı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
3 adet kakule
1/4 adet muskat
1 adet karanfil

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