Nazara karşı tarlaya bikinili önlem

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde Chenchu Reddy adlı çiftçi, ekinini kötü gözlerden korumak amacıyla film yıldızı Sunny Leone'nin bikinili posterini tarlasının kenarına koydu.

Yoldan geçenlerin ekini yerine ünlü yıldızın posterine bakmasını sağlamak amacıyla bulduğu yöntemin işe yaradığını söyleyen Reddy, "Bulduğum bu yöntem, ekinimi yoldan geçenlerin kem bakışlarından korumamı sağladı. Posterden gözlerini almadıkları için tarlama bakmıyorlar. Bu yılki ekinim çok iyi." diye konuştu.

Ünlü yıldızın posterini asmakla hiçbir ahlaki değeri çiğnemediğini savunan Reddy, "Polis veya Tarım Bakanlığı yetkilileri neden bunu sakıncalı bulsunlar ki? Onlar hiçbir zaman sorunlarımızı çözmek için yanımıza gelmedi. Poster asmamı neden sakıncalı bulacaklar?" dedi.