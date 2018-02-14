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Nazara karşı tarlaya bikinili önlem

14 Şubat 2018 Çarşamba - 12:12 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 12:12

Hint çiftçiden nazara karşı bikinili çözüm... Chenchu Reddy adlı çiftçi, ekinine yoldan geçenlerin nazarının değmesini önlemek için tarlasının kenarına ünlü bir yıldızın bikinili fotoğrafını koydu.


Hindustan Times gazetesindeki habere göre, ülkenin güneyindeki Andhra  Pradeş eyaletinde Chenchu Reddy adlı çiftçi, ekinini kötü gözlerden korumak  amacıyla film yıldızı Sunny Leone'nin bikinili posterini tarlasının kenarına  koydu.
 
Yoldan geçenlerin ekini yerine ünlü yıldızın posterine bakmasını  sağlamak amacıyla bulduğu yöntemin işe yaradığını söyleyen Reddy,  "Bulduğum bu  yöntem, ekinimi yoldan geçenlerin kem bakışlarından korumamı sağladı. Posterden  gözlerini almadıkları için tarlama bakmıyorlar. Bu yılki ekinim çok iyi." diye  konuştu.
 
Ünlü yıldızın posterini asmakla hiçbir ahlaki değeri çiğnemediğini  savunan Reddy,  "Polis veya Tarım Bakanlığı yetkilileri neden bunu sakıncalı  bulsunlar ki? Onlar hiçbir zaman sorunlarımızı çözmek için yanımıza gelmedi.  Poster asmamı neden sakıncalı bulacaklar?" dedi.
 
  

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