Navtex ne demek, Navtex nedir? Türkiye Meis adasında Navtex ilan etti! Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek?

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü'nden 15'ten fazla Türk savaş gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini iddia etti. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Peki, Navtex nedir? Navtex ilan etmek nedir?

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi. Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Navtex aygıtı uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır.

NAVTEX İLAN ETMEK NEDİR?

Cihaz tek yönlü olarak, kıyıdan 740 km uzaklıkta yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları ücretsiz olarak yayınlanır. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (IMO) bir parçasıdır. Aynı zamanda GMDSS (Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini )’nde önemli bir parçasıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur

20 GÜN ÖNCE LİBYA AÇIKLARINDA TATBİKAT DÜZENLENDİ

Türk Deniz Kuvvetleri, 7 Temmuz tarihinde Libya açıklarında yapacağı tatbikat için NAVTEX ilan etmişti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlenmişti. Doğu Akdeniz'de geçen ay Türk Hava Kuvvetleri ile dev bir tatbikata imza atan Deniz Kuvvetleri, bölgedeki hakim güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.