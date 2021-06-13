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NATO zirvesi öncesi flaş ziyaret! Açıklama geldi

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 0:11 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 0:11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO zirvesi öncesi Libya'ya gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptıklarını bildirdi.


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz. Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.
 
Libya'da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ammar El-Lafi ile de bir araya geldiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:
 
"Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir."
 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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