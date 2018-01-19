NASA siyahi kadın astronotun uzay görevini iptal etti

NASA sözcüsü Brandi Dean konuyla ilgili yaptığı açıklamada Epps yerine astronot Serena Aunon-Chancellor'ın ISS ekibine katılacağını belirtti.

Dean, Epps'in neden görevden alındığına dair bilgi vermedi.

Misyon hazırlık eğitimi için Rusya 'da bulunan Epps'in ABD 'ye geri döneceği bildirildi.

NASA sözcüsü Brandi Dean kararın Rus Uzay Ajansı tarafından değil NASA tarafından verildiğinin altını çizdi.

Astronotların misyon tarihine bu kadar kısa zaman kala görevden alınması NASA içinde çok sık karşılaşılan bir durum değil.

NASA'da 2011 yılından bu yana astronot olarak görev yapan 47 yaşındaki Epps görevden alınmasaydı, ISS'de uzun süreli görev yapan ilk siyahi kadın astronot olacaktı.

Daha önce ISS'yi ziyaret eden siyahi astronotlar olmuş, fakat hiçbiri uzun süreli görev üstlenmemişti.