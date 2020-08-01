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NASA Salda Gölü'nü işaret etti! Akın akın geliyorlar...
NASA'nın Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiğini açıklamasını duyanlar 'Türkiye'nin Maldivleri'ne adeta akın etti. Çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İşte tüm detaylar...
NASA'nın Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiğini açıklamasını duyanlar 'Türkiye'nin Maldivleri'ne adeta akın etti. Peki NASA Salda Gölü ile neden yakından ilgileniyor.