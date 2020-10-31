31 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,6700 -0.11
USD 8,3410 0.63 ALTIN 504,880 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki asteroidin üzerinde çalışma yaptı

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 23:51 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 23:51

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroid 16 Psyche olarak bilinen, demir ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroidin üzerinde çalışma gerçekleştirdi. NASAnın 2022 yılında, asteroidi daha yakından incelemek için insansız uzay aracı göndereceği ifade edildi.


NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroid 16 Psyche üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, asteroidi Hubble Teleskopu ile inceledi. Çapı yaklaşık 225 kilometreden oluşan asteroidin, demir ve nikelden oluştuğu ifade ediliyor. Güneş Sistemi'ndeki asteroid kuşağında yer alan en büyük nesnelerden bir tanesi olarak görülen bu asteroidin değerinin ise 10 bin katrilyon dolar olduğu belirtildi. 2022 yılında asteroide insansız bir uzay aracı göndererek daha yakından inceleme yapılmasının NASAnın planları arasında olduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

NASA Mars Jüpiter
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.