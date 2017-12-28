29 Aralık 2017 Cuma
İSTANBUL 
15°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.480 2.08 EURO 4,5180 0.08
USD 3,7830 0.19 ALTIN 157,260 -0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nargileyi yasakladılar

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 21:24 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 21:24

Kenya'da hükümet, son yıllarda gençler arasında hızla yayılan nargileyi yasakladı.


Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Yeni düzenlemeyle, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke  genelinde nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı.
 
Düzenlemede, "Hiçbir kimse ya da işletme nargile satamaz, üretemez,  kullanamaz, reklamını yapamaz ya da teşvik edemez." ifadeleri kullanıldı.
 
Yasaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca para ve 6  aya varan hapis cezaları verilebilecek.
 
Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü  Afrika ülkesi oldu.
 
Dünyada nargileyi yasaklayan ülkeler arasında Singapur, Pakistan,  Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.