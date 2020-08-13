Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Başvuran alıyor

Türkiye Cumhuriyheti Ziraat Bankası tarafından nakit para ihtiyacı olanlara Asgari kredi limiti 3.000 TL, azami kredi limiti ise 30.000 TL arasında uygun faiz oranıyla kredi verileceği açıklandı. Banka tarafından verilecek nakit para ödemesinin nasıl yapılacağı da aktarıldı.

Ziraat Bankası tarafından nakit para ihityacı olanları sevindiren yeni bir açıklama geldi.

NAKİT PARA İHTİYACI OLANLARA UYGUN FAİZ ORANIYLA KREDİ VERİLECEK

Nakit para ihtiyacı olanlara 0,69 faizle Sosyal Hayatı Destek Kredileri Ziraat'te başlığı altında ihtiyaç kredisi verileceği bildirildi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin oluşacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasının yanı sıra yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi sunmaktayız." denildi.

Öte yandan Ziraat Bankası tarafından verilecek kredi detayları şöyle:

EN AZ 3 BİN EN FAZLA 30 BİN

Asgari kredi limiti 3.000 TL, azami kredi limiti ise 30.000 TL'dir.

Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet alımları krediye konu edilemeyecektir.

Satıcı firmanın Bankamız müşterisi olması esastır.

Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

0,69 FAİZLİ KREDİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada 0,69 faizli kredide hesaplama şu şekilde:

10 bin TL kredi çekecek vatandaşlar 60 ay boyunca her ay 212,16 TL taksit ödemesi yapacak. 60 ayın sonunda vatandaş, bankaya toplamda 12 bin 729 TL ödemiş olacak.

0,99 FAİZLE KREDİ HESAPLAMA

Anlaşmalı markaların dışındaki markalardan eşya alacak vatandaşlara ise 0.99 faizli kredi verilecek. 0,99 faizle kredi çekecek vatandaşlar her ay 234 TL ödeme yapacak ve bankaya toplamda 14 bin 40 TL ödeme yapmış olacak.

BAŞVURU

Kredi kampanyasına başvuru yapacak adayların Ziraat Bankasına başvuru yapması ya da bankanın internet adresi üzerinden müracaatını yapması gerekiyor.