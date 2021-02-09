Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatar? Ocak ayı ücretsiz izin maaş desteği sorgulama…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KOŞULLARI

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.